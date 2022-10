Lirik Lagu Pinkfong X NCT Dream – Dinosaurs A to Z dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Pinkfong X NCT Dream – Dinosaurs A to Z

Dino ABC! Dino ABC!

Sing dinosaurs A to Z!

(Woo, woo, woo, woo!)

Dino ABC! Dino ABC!

Come on, sing with me now

Here we go!

A - Ankylosaurus

B - Brachiosaurus

C - Compsognathus

D - Deinonychus

E - Elasmosaurus

F - Fabrosaurus

G - Gallimimus

H - Hadrosaurus

I - Iguanodon

J - Jaxartosaurus

K - Kentrosaurus

L - Lambeosaurus

M - Megalosaurus

N - Nodosaurus

Everybody, it's time for chorus!

Dino ABC! Dino ABC!

Sing dinosaurs A to Z!

(Woo, woo, woo, woo!)

Dino ABC! Dino ABC!

Sing dinosaurs A to Z!

Oh, where are we?

O - Oviraptor

P - Protoceratops

Q - Quetzalcoatlus

R - Rhamphorhynchus

S - Spinosaurus

T - Tyrannosaurus

U - Utahraptor

V - Velociraptor

W - Wannanosaurus

X - Xenotarsosaurus

Y - Yangchuanosaurus

Z - Zigongosaurus

Everybody, let's sing together

Dino ABC! Dino ABC!

Sing dinosaurs A to Z! Dinosaurs!

Dino ABC! Dino ABC!

Don't forget the dinosaurs' names

Yes, sir!

Kredit

Penyanyi: KizCastle dan NCT Dream

Label: Pinkfong

Tahun rilis: 2021

Fakta Pinkfong

Lagu Dinosaurs A to Z merupakan lagu yang dikeluarkan perusahaan pendidikan dan hiburan Pinkfong dengan kolaborasi bersama idol grup ternama NCT Dream. Per Oktober 2022, video klip mereka telah ditonton lebih dari 12 juta kali.

Tak hanya Dinosaurs A to Z, Pinkfong dan NCT Dream juga melakukan kolaborasi pada lagu bertajuk Baby T-Rex. Mereka juga membuat versi Pinkfong dari lagu-lagu terbaru NCT Dream yakni Hot Sauce dan Glitch Mode.

Sedangkan, nama Pinkfong sendiri menurut CEO Bin Jeong berasal dari karakter rubah pink ditambah kata ‘fong’ yang pengucapannya mirip dengan ‘phone’.