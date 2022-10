Lirik Lagu Pinkfong – Baby T-Rex dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Pinkfong – Baby T-Rex

Baby T-T-T-T-T-Rex!

Baby T-T-T-T-T-Rex!

Baby T-T-T-T-T-Rex!

T-Rex! (Roar!)

Mommy T-T-T-T-T-Rex!

Mommy T-T-T-T-T-Rex!

Mommy T-T-T-T-T-Rex!

T-Rex! (Roar!)

Daddy T-T-T-T-T-Rex!

Daddy T-T-T-T-T-Rex!

Daddy T-T-T-T-T-Rex!

T-Rex! (Roar!)

Grandma T-T-T-T-T-Rex!

Grandma T-T-T-T-T-Rex!

Grandma T-T-T-T-T-Rex!

T-Rex! (Roar!)

Grandpa T-T-T-T-T-Rex!

Grandpa T-T-T-T-T-Rex!

Grandpa T-T-T-T-T-Rex!

T-Rex! (Roar!)

Let's go hunt! T-T-T-T-T-Rex!

Let's go hunt! T-T-T-T-T-Rex!

Let's go hunt! T-T-T-T-T-Rex!

Let's go hunt!

Run away! T-T-T-T-T-Rex!

Run away! T-T-T-T-T-Rex!

Run away! T-T-T-T-T-Rex!

T-Rex! (Roar!)

Safe at last, T-T-T-T-T-Rex!

Safe at last, T-T-T-T-T-Rex!

Safe at last, T-T-T-T-T-Rex!

T-Rex!

It's the end, T-T-T-T-T-Rex!

It's the end, T-T-T-T-T-Rex!

It's the end, T-T-T-T-T-Rex!

T-Rex!

Credit

Penyanyi: Pinkfong dan KizCastle

Tahun rilis: 2018

Fakta Pinkfong

Lagu Baby T-Rex merupakan lagu yang dikeluarkan perusahaan pendidikan dan hiburan bernama Pinkfong. Per Oktober 2022, video klip mereka telah ditonton lebih dari 152 juta kali.

Tak hanya versi Pinkfong, terdapat pula versi kolaborasi antara Pinkfong dengan idol grup Korea Selatan yang tengah naik daun, yakni NCT Dream.

Kolaborasi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anak di Korea Selatan yang jatuh pada 5 Mei. Versi yang dinyanyikan NCT Dream itu telah ditonton sebanyak 3,6 juta kali.

Sedangkan, nama Pinkfong sendiri menurut CEO Bin Jeong cabang US berasal dari karakter rubah pink ditambah kata ‘fong’ yang pengucapannya mirip dengan ‘phone’.