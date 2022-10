Lirik Lagu Heavy Rotation – AKB48 dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Heavy Rotation – AKB48

1! 2! 3! 4!

I want you! (I want you!)

I need you! (I need you!)

I love you! (I love you!)

Atama no naka

GANGAN natteru MUSIC

HEBII ROOTEESHON

POPPUKOON ga

Hajikeru you ni

Suki to iu moji ga odoru

Kao ya koe wo

Omou dake de

Ite mo tatte mo irarenai

Konna kimochi ni nareru tte

Boku wa tsuite iru ne

I want you! (I want you!)

I need you! (I need you!)

I love you! (I love you!)

Kimi ni aete

DONDON chikadzuku sono kyori ni

MAX HAI TENSHON

I want you! (I want you!)

I need you! (I need you!)

I love you! (I love you!)

HAATO no oku

JANJAN afureru itoshisa wa

HEBII ROOTEESHON

Hito wa dare mo

Isshou no uchi

Nankai aiseru no darou?

Tatta ichido

Wasurerarenai

Koi ga dekitara manzoku sa

Sonna tokimeki wo kanjite

Hana wa hokorobu no ka na

I feel you! (I feel you!)

I touch you! (I touch you!)

I hold you! (I hold you!)

Yume no naka de

DANDAN ookiku natte yuku

Boku no IMAJINEESHON

I feel you! (I feel you!)

I touch you! (I touch you!)

I hold you! (I hold you!)

Kono omoi wo

BINBIN tsutaete hoshii kara

HEBII ROOTEESHON

Itsumo kiiteta

Favorite song

Ano kyoku no you ni

Zutto kurikaeshite

24 (nijuuyo) jikan

Kimi dake RIKUESUTOchuu

I want you! (I want you!)

I need you! (I need you!)

I love you! (I love you!)

Kimi ni aete

DONDON chikadzuku sono kyori ni

MAX HAI TENSHON

I want you! (I want you!)

I need you! (I need you!)

I love you! (I love you!)

HAATO no oku

JANJAN afureru itoshisa wa

HEBII ROOTEESHON

HEBII ROOTEESHON

Credit

Artis: AKB48

Album: Koko Ni Ita Koto

Rilis: 2010

Genre: J-Pop, Pop Rock

Penulis lagu: Yasushi Akimoto, Yō Yamazaki

Fakta di Balik Lagu Heavy Rotation – AKB48

Lagu ini dirilis pada 18 Agustus 2010 dan merupakan single utama dari grup idola asal Jepang, AKB48 yang ke-17 mereka yang ditulis oleh Yasushi Akimoto bersama dengan Yo Yamazaki.