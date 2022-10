Lirik Lagu Pinkfong – Police Car dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Pinkfong – Police Car

A situation! A situation!

Yo ee yo ee, ho!

Yo ee yo ee, hey!

Yo ee yo ee, ho ho!

Yo ee yo ee, hey!

"Let's move"

Ee-oh, ee-oh, our brave police car!

Rushes to the rescue when we need help

Oh there he is!

"Freeze! You're under arrest"

Ee-oh, ee-oh, super brave

Police car!

Yo ee yo ee, ho!

Yo ee yo ee, hey!

Yo ee yo ee, ho ho!

Yo ee yo ee, hey!

Ee-oh, ee-oh, our kind police car!

Rushes to the rescue when we need help

Oh my poor child

"Don't cry, let's go home"

Ee-oh, ee-oh, super kind

Police car!

Yo ee yo ee, ho!

Yo ee yo ee, hey!

Yo ee yo ee, ho ho!

Yo ee yo ee, hey!

"You're safe"

Yo ee yo ee, ho!

Yo ee yo ee, hey!

Yo ee yo ee, ho ho!

Yo ee yo ee, hey!

Kredit

Penyanyi: Pinkfong dan KizCastle (Hope Marie Segoine, Anipen Matthew Diacomo, dan Charity Wynn Segoine)

Tahun rilis: 2015

Fakta Pinkfong

Lagu Police Car merupakan lagu yang dikeluarkan perusahaan pendidikan dan hiburan bernama Pinkfong. Per Oktober 2022, video klip mereka telah ditonton lebih dari 75 juta kali.

CEO Bin Jeong cabang US mengatakan, penciptaan nama Pinkfong berasal dari karakter rubah pink dan ditambah kata ‘fong’ yang pengucapannya mirip dengan ‘phone’.

Tak hanya ada di Korea Selatan, Pinkfong juga punya kantor pusat di Los Angeles, AS dan Shanghai China.

Sedangkan, untuk kanal YouTube mereka, Pinkfong fokus pada lagu-lagu prasekolah yang memiliki nilai pembelajaran, pantun, serta cerita yang menggabungkan penggunaan warna, angka, dan huruf.