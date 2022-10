Klarifikasi Insiden 'Gesek' HP ke Alat Vital Saat Tampil, Pamungkas: Lagi Manggung Bang, Ini Fan Service

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi sekaligus penulis lagu, Pamungkas akhirnya angkat bicara, terkait kejadian manggung yang banyak diperbincangkan belakangan.

Pamungkas, yang tempo hari menggesekan HP penggemar ke alat vitalnya ketika manggung, menjelaskan alasan di balik kejadian tersebut.



“Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. I’m gonna make a statement about what’s happening right now, (Saya akan buat tanggapan tentang apa yang terjadi saat ini),” ucap dia, melalui story Instagram @pamungkas.

“Saya diam beberapa hari ini karena saya sedang mengumpulkan informasi, pertanyaan, hujatan, dan saya sedang menimbang-nimbang. Apakah perlu untuk angkat bicara atau enggak,” ucapnya lagi, dilihat Pikiran-Rakyat.com, Senin, 10 Oktober 2022.

Setelah pertimbangan panjang, Pamungkas mengaku merasa perlu membuat pernyataan di hadapan publik untuk meluruskan beberapa hal.

“Pertama, ‘Ini apaan sih, ngapain sih kaya gitu?’ Ini lagi manggung Bang, itu adalah sebuah video, yang di screen record, dipotong, lalu digoreng. At the time it was happening it was purely fan service (Pada waktu kejadian itu padahal murni fan service),” ucap dia.

Adapun fan service merupakan istilah yang merujuk pada tindakan idola untuk memuaskan para penggemarnya.

Fan service biasanya berupa tindakan seorang figur publik untuk membiarkan penggemarnya mengambil selfie, minta tanda-tangan, atau hal lainnya saat bercengkrama.

