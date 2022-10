Lirik Lagu Move – Tuan Tigabelas dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Move – Tuan Tigabelas

Wo-oh!

One, one, yeah

You guys ready?

Assalamualaikum, nyonya-nyonya, tuan-tuan

Here comes the doom, lari! cari bala bantuan

Gak pernah vakum selalu kerja cari cuan

Skillmu megalitikum, aku dari masa depan

Ku belum pemanasan, kau sudah kepanasan

Kau coba 'tuk terbang tapi tidak punya landasan

Pondasimu buruk, jadi jangan coba balapan

Bicara jam terbang, jelas kau jauh ketinggalan

So, ini bukan perang bagiku, ni cuma cardio

Karena kalian cuma omong kosong di video

Terlalu banyak bohong di lirik, engkau Pinokio

Lagu belaga galak tapi cuma gangsta studio

Ku bikin kau K.O. karena aku Manny Pacquiao

Kau masih cetak flyer, ku sudah ada di baliho

Jadi sudah ngerti, bro? Tak suka just lemme know

Move! Aku harimau sumatera

Jika kudatang, kau nyalakan tanda bahaya

Move! Jangan pernah coba-coba

Kau 'kan pulang penuh luka lalu kau nangis di rumah, jadi

Move! Sudah, jangan banyak gaya

Jagoan sosmed penipu di dunia maya

Move! Ingatlah, kupunya nama

Jangan lupa cium tangan lain kali tatap muka

Ayo mulai lagi, lawanmu ku takkan lari

Ku macam papi Gerry, cuma butuh tangan kiri

Ku tampar pipimu jika kau tanya tentang UBC

Persetan, ku sudah cabut jadi ku tak peduli

Ku dari barat Jakarta bawa segudang amunisi

Tembakan lirikku ke rapper yang gak nulis sendiri

Lalu mereka 'kan bilang aku ini Illuminati

Karena tak percaya skill ini ada di human body