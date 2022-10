Lirik Lagu Flavor of Life – Utada Hikaru dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Flavor of Life – Utada Hikaru

“arigatou” to kimi ni iwareru to nandaka setsunai

”sayounara” no ato mo tokenu mahou awaku hodo nigai

The flavor of life

The flavor of life

tomodachi demo koibito demo nai chuukan chiten de

shuukaku no hi wo yume miteru aoi FURUUTSU

ato ippo ga fumidasenai sei de

jirettai no nanno tte baby

“arigatou” to kimi ni iwareru to nandaka setsunai

”sayounara” no ato mo tokenu mahou awaku hodo nigai

The flavor of life

The flavor of life

amai dake no sasoi monku ajike no nai TOOKU

sonna mono ni ha kyoumi wo sosoranai

omoidoori ni ikanai toki date

jinsei, suteta mon ja nai tte

“doushita no?” to kyuu ni kikareru to, “uun, nandemonai”

“sayounara” no ato ni kieru egao watashi rashikunai

shinjitai to negaeba negau hodo nandaka setsunai

“aishiteru yo” yori mo “daisuki” no hou ga kimi rashii'n ja nai?

The flavor of life

wasurekakete ita hito no kaori wo totsuzen omoidasu koro

furitsumoru yuki no shirosa wo motto sunao ni yorokobitai yo

DAIYAMONDO yori mo yawarakute atataka na mirai

te ni shitai yo. kagiri aru jikan wo kimi to sugoshitai

“arigatou” to kimi ni iwareru to nandaka setsunai

”sayounara” no ato mo tokenu mahou awaku hodo nigai

The flavor of life

The flavor of life

Credit

Artis: Utada Hikaru

Album: Heart Station

Rilis: 2007

Genre: R&B/Soul, J-Pop

Songwriter: Utada Hikaru

Produser: Utada