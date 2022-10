Permintaan Maaf Pamungkas Jadi Sorotan Netizen Negeri Jiran: It's Still Jijik

PIKIRAN RAKYAT- Media sosial baru ini dihebohkan dengan aksi dari seorang penyanyi Pamungkas.

Komentar pun banyak ditujukan netizen pada dirinya dengan bertubi-tubi.

Pasalnya, aksinya tersebut menunjukkan tindakan yang tidak patut di contoh dan diperagakan di depan umum.

Dilansir dari akun Twitter @cvsyae salah satu netizen dari Malaysia mengunggah video tanggapan Pamungkas mengenai tindakannya tersebut.

Baca Juga: Video 'Gesek' HP Fans ke Alat Vital Viral, Pamungkas Klarifikasi: Itu Videonya Dipotong

Tidak sedikit lontaran komentar yang menyayangkan tindakan tersebut, apalagi sebagai seorang publik figur.

“'Its a phone' yah itu memang hanya phone but lo sudah nunjukin kita semua your fucking real attitude pamung . its still jijik lo tau ngga , lo juga masi make a joke about it, lo pikir funny ya? paling paling minta maaf aja lah #pamungkas," kata akun @cvsyae dalam unggahan.

Terlihat dalam cuplikan video yang diunggah, Pamungkas membela diri dengan statement-nya sendiri.

Menurut nya, itu hanyalah sebuah handphone, dan dirinya mempertanyakan acara yang sama juga banyak melakukan hal yang lebih dari itu.