Lirik Lagu Brand New Day - Cherrybelle dan Fakta di Baliknya

Brand New Day - Cherrybelle

Hey let's go

Hey twibies listen to this

Jangan pernah merasa sendiri

Jangan pernah kau berkecil hati

Hilangkan semua kisah gelisah

Tunjukkan dunia kau pasti bisa

Someday you'll find that you are brighter than the star

Just be strong

Just be brave

And be sure

Yes you can

Kaulah bintang hidupmu

Lupakanlah semua yang lalu

Kita sambut yang baru

Janganlah kau ragu tuk maju

Kejar semua impianmu

Hadapi semua rintangan

Kuatkanlah tekadmu

Gapailah semua anganmu

Yakinkanlah dirimu

It's a brand new day

Coba sejenak renungkan ini

Langkahkan kaki mantapkan hati

Yakinlah semua kan baik saja

Jadikan hidupmu lebih indah

Someday you'll find out that you are brighter than the star

Just be strong

Just be brave

And be sure

Yes you can

Kaulah bintang hidupmu

Lupakanlah semua yang lalu

Kita sambut yang baru

Janganlah kau ragu tuk maju

Kejar semua impianmu

Hadapi semua rintangan

Kuatkanlah tekadmu

Gapailah semua anganmu

Yakinkanlah dirimu

It's a brand new day

Chibi chibi haha hahahaha

Chibi chibi haha hahahaha

Chibi chibi haha hahahaha

Chibi chibi haha hahahaha

Bad things happen

But there's always a reason

Gonna end this raining season

Let's the song action

Showing what you got

What you got

Come on give a shoot

Twibies come closer

This is not over

We gonna get stronger

Stronger than ever