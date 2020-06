Merasa Faktanya Diputar Balik, Pihak PT I Am Geprek Bensu ungkap Status Kerja Sama dengan Jordi Onsu

PIKIRAN RAKYAT - Dalam konfernsi pers, Jordi Onsu membantah bahwa ia telah bekerja di PT I Am geprek Benny Sujono sebagai Manager Operasional.

Jordi Onsu mengungkapkan bahwa ia bersama dua owner I Am Geprek Bensu sudah sepakat membuat usaha kuliner bernama PT Makan Sampai Kenyang.

Kuasa hukum PT Ayam Geprek Benny Sujono, Eddie Kusuma menanggapi bantahan Jordi Onsu terkait mendirikan usaha perseroan dalam bentuk PT Makan Sampai Kenyang.

"Itu wacana, konsep membangun itu. Sebenarnya tidak relevan dibicarakan," ujar Eddie dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube KH Infotainment pada 15 Juni 2020.

Eddie telah bertanya kepada kliennya, Stefani Livinus soal pendirian PT Makan Sampai Kenyang yang belum teralisasi hingga saat ini.

"Memang ada, ada konsep rencana membangun makanan yang namanya all you can eat dicerna dalam bahasa Indonesia, tapi belum sempat dijadikan dalam satu akta PT," ujar Eddie.

