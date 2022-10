Lirik Lagu Baton Road – Kana Boon dan Fakta di Baliknya

Baton Road – Kana Boon

Mirai o ima ni oinuite ashiato de egaita chijōe

Sono me ni yadose hikari to hi

Kasaneta yume no kage mayoigao utsuru mado

Uzōmuzō tobira no mukō no gunjō

Tsukameba yume no kage kotae wa kaze no naka

Kitto mada mienai mono

Kawaita ashiato mo tadoreba osanaki hi

Mabataki mo wasurete

Kanata o ima ni oinuite sorairo no hibi wa manshin sōi

Baton rōdo fuan to kouro tsumazuki mo surukedo

Ima wa namida no tane datte sakasereba idaina denshōka

Sono me ni yadose kimi no mirai

Dare ka o netamu koto dare ka o urayamu koto kitto sakete wa tōrenaikedo

Risō shisō kimi dake no kidō ni sō mono dake wa tebanasanai deyo

Kudaketa ano yoru mo kako dato waraitobasu

Sonna hi ga kurukara

Kitai o ima ni oikoshite sabīro no hi demo isshinfuran ni

Baton rōdo utendarō to kamaiya shinai nosa

Donna buzamana tane datte sakasereba idaina denshōka

Sono ne ni yadose kimi no chikai

Kouya ni hikareta senro kimi wa sugisaru hitobito no se nagamu

Ashiato tsuketsuzukeru hibi o nagekanaide ima o hokotte