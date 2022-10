Lirik Lagu Raja Terakhir – Young Lex dan Fakta dibaliknya

Lirik Lagu Raja Terakhir – Young Lex

Raja terakhir blom nyerang elo udah minggir

Lo masih mikir gue udah menang lo modal nyinyir

Lo khawatir lo terluka bak tinggal gue stir

Ketar ketir lo udah kalah ego lo terkilir

Bikin legacy

Bangun unity

Elo apa sih

Ga imbang iya sih

Hujan panah dorong tombak

Gue rombak sampe somplak

Terlalu kompak unit gue lo kesepak

Siapa gue?

Jawab

Jawab jawab jawab siapa gue?

Jawab

Jawab jawab jawab siapa gue?



Raja terakhir udah takdir

Pimpin perang sampai akhir

Lawan tumbang sama gue

Jawab jawab jawab siapa gue?

Raja terakhir udah takdir

Lo berakhir

Siapa gue?

Yes I'm the legend

Terminate the chaos

Lo teori gue action

Pasukan lo banyak loss

Kharisma gue lube

Teknik gue chao chao

Lo lo gak suse

Credit

Artis: Young Lex

Album: -

Rilis: 2021

Genre: Indonesian Hip Hop Rap

Penulis Lagu: Young Lex, Robert Wynand