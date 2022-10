Lirik Lagu Talk Love – K.Will dan Fakta di Baliknya

Talk Love – K.Will

amu mal eopsi

naegeseo keojyeoman ganeun ge

amuraedo idaeron andoegesseo

eojjeoda naega ireohke



nege ppajin geonji

iyureul nado moreugesseo



neon wae naegeseo maemdora

mwol haedo sinkyeong sseuigo

mwol haedo gunggeumhaejigo



neon wae naegeseo maemdora

Oh eotteokhae na

jakkuman saenggakina



malhae! mwohae? malhae! mwohae?

ireodaga babo cheoreom

han nun palge haji malgo

malhaebollae malhaebollae

naui mame damgin saram

you are my only one



neomuna sarangeul haedo

nunmul nandaneun ge

keureon mari ihaega doeji anha

hajiman keudael bon sun.gan

du nun gadeuk goin

nunmuri sarangin geot gata



neon wae naegeseo maemdora

mwol haedo sinkyeong sseuigo

mwol haedo gunggeumhaejigo

nan neo hanaman saenggakhae

Oh ireohke nan

jakkuman ib matchugo



malhae! mwohae?

malhae! mwohae?

ireodaga babo cheoreom

han nun palge haji malgo

malhaebollae malhaebollae

naui mame damgin saram

you are my only one



nae modeun ge seotulda haedo

ne gyeote na meomulgoman sipeojineun ge

sarangilkka sarangil geoya

neo.ui neo.ui namja doego sipeo

malhae! mwohae?, malhae! mwohae?

naege oneun sarangeun

da keudaeraneun ireumin.geol

malhae! mwohae?, malhae! mwohae?

naui mame damgin saram

you are my only one

Credit

Artis: K.Will

TV Show: Descendants of the Sun

Dirilis: 2016

Genre: R&B/Soul, Pop, Korea Ballads, K-Pop

Fakta di Balik Lagu Talk Love

Dijuluki sebagai Prince of OST, K.Will memang tidak pernah gagal dalam membuat penggemarnya terpana akan lagu-lagunya.

Penyanyi solo pria asal Korea Selatan itu memang dikenal sudah sering menyanyikan lagu soundtrack drama-drama Korea yang populer.

Lagu berjudul Talk Love ini merupakan salah satu dari sekian banyak lagu soundtrack yang dinyanyikan K.Will. Lagu ini menjadi salah satu soundtrack dari drama Korea populer yang dibintangi Song Joong Ki dan Song Hye Kyo, Descendants of the Sun.

Dirilis pada tahun 2016 lalu, lagu Talk Love ini menceritakan kisah mengenai isi hati seseorang yang semakin jatuh cinta pada pujaan hatinya dan merasa tidak sabar untuk segera mengungkapkan perasaannya tersebut. (Annisa Roffina Nurprili)***