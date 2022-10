Wendy Walters ke Reza Arap: Sorry, Ternyata Aku Masih Banyak Kurang

PIKIRAN RAKYAT - Selebgram Wendy Walters mengungkapkan pesan untuk suaminya, Reza Arap setelah isu perselingkuhan mewarnai pernikahan mereka.

Wendy Walters mengaku sudah 100 persen dengan keputusannya untuk bercerai dari Reza Arap.

Saat berbincang dengan Luna Maya, Wendy Walters mengungkapkan sebuah permintaan maaf dan terima kasih untuk Reza Arap.

"Thank you dan Sorry. Thank you sudah tuntun aku juga sampai di titik ini, dan sorry ternyata aku masih banyak kurang, gak bisa memenuhi apa yang kamu butuhkan," kata Wendy Walters sambil menangis.

Wendy Walters menjelaskan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Reza Arap sudah berada di ujung tanduk, bahkan kini mereka sedang dalam proses bercerai.

"Situasi saat ini tuh lebih parah dari media yang tulis, tapi aku gak punya kapasitas untuk jelasin ini semua," tuturnya dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Luna Maya.

Dalam pengakuannya, Wendy Walters menyebut bahwa ada beberapa masalah yang menjadi latar belakang perceraian mereka.

