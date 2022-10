Lirik Lagu Makan Bang – Young Lex ft Awkarin, Mack’G, John Hammond, Oka Mahendra Putra dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Makan Bang – Young lex ft Awkarin, Mack’G, John Hammond, Oka Mahendra Putra

Makan bang yang lain jangan dikasih bang

Gara gara gue rapper lain kagak makan bang

Jangan bang, lo kok tega banget sih bang

Yang lain jadi gak ada panggungan bang

Gimana bang? gimana sih caranya bang?

Bikin lagu go**** view tetep jutaan bang?

Bang, liriknya gitu gitu aja bang?

Tapi lagu kok tetep masuk headline bang?

Sombong bang, lo kok jadi orang sombong bang?

Gw bukan sombong cuma becanda aja bang

Lagi lagi masuk dagelan

Terima makasi untuk promotenya dagelan

Sumpah serius kagak bercanda

Bikin lagu ini abis main dota dua

Sumpah, ini serius kagak bercanda

Tapi ternyata lagu ini lo denger juga

Sun gokong is in the house yo

Bang kapan giliran gw bang?

Ini lagu bikinnya kagak serius ya bang?

Gw ngetake-nya baru bangun tidur kali bang?

Kok uploadnya di channel youtube gw dah bang?

Gw belom kelar promo lagu badass bang

Baru 4 hari viewersnya udah 2 juta bang

Mana besok gw photoshoot lagi bang

Kasian kali bang yang lain belom makan

Makan bang

Kasih gw makan bang

Nasi bang

Tapi gw gak lagi bang

Kurang makan nasi bikin lo gak tenang

Gak bantu sampe sekarang, gw tetep makan bang

Kuliah lama banget sibuk cari makan bang