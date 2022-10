Lirik Lagu Senyumin Aja - Young Lex dan Fakta di Baliknya

Senyumin Aja - Young Lex

Waktu sudah tiba bagai koran jatuh tempo

Kupunya peluang buat balas dendam

Tapi kubuang, kumaafkan

Tak punya waktu buat membalas

Tapi 'ku mau belajar, hah

Cara ikhlas, bila kau puas menindas

Senyumin aja, biar tuhan yang balas

Keep moving, let go

Kritikan, kasih pendapat, itu hak semua orang

Lo boleh judge gue tapi nanti tunggu lo jadi tuhan

Bisa mencela, nggak bisa membuat

Banyak hinaan buat diriku makin kuat

Haha, mereka itu belum tentu hebat

Keep smile, bahagia itu kita yang buat

Jalannya nggak mudah

But I still survive

Keep running the show

That is all to let it go

Masih banyak orang yang sayang

Banyak juga yang peduli

Bila mereka mau menyakiti

Senyumin aja

Senyumin aja

Masih banyak orang yang sayang dan peduli

Bila ada mereka yang mau menyakiti

Kusenyumin aja

Kusenyumin aja

Usahaku bukan patung tapi kupahat

Kuukir masa depan yang pertama

Kualitas, kehebatan, terkenal itu akibat bukan tujuan

Aku yang dulu bukanlah yang sekarang

Kini 'ku lebih tegar hadapi rintangan

Gue heran banget, apakah gue terlalu kece

Sukses karena twitter tapi dia follow gue, hah

Mereka bilang percuma, 'ku takkan berhasil

Pendapat bisa dibuat biar fakta yang jawab, deal

I'm still stay fokus like a Five D

Nggak usah sedih masih banyak yang peduli