Klarifikasi Pamungkas Usai Viral Video 'Gesek' HP Penonton ke Alat Vital, Singgung soal Fans Service

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi Pamungkas membuat geger dunia maya karena aksinya di atas panggung yang membuat heboh penonton.

Dalam sebuah video yang viral, Pamungkas tanpa malu 'menggesek'-kan HP salah satu penonton di atas panggung ke alat vitalnya.

Awalnya, Pamungkas dalam video itu tampak mengambil handphone (Hp) penonton yang ada di tribun paling depan seperti para idola pada umumnya.

Namun alih-alih memberi kenangan dengan mengambil foto swafoto sambil bernyanyi, Pamungkas justru diduga menggesek-gesekkan Hp tersebut ke arah alat vitalnya.

Tindakan tidak senonoh pelantun To The Bone tersebut menyulut kemarahan netizen dan juga penggemar.

Netizen tidak membenarkan apa yang telah diperbuat Pamungkas dan menilainya sebagai sesuatu yang menjijikan.

"Damn bang pam, u really did this? bang pamungkas really did something disgusting, penontonnya sick, i just can't believe this. Satu gerakan, hilang respect, jijik satu negara (bang pam, kamu benar-benar melakukan ini? bang pamungkas benar-benar melakukan sesuatu yang menjijikkan, penontonnya sakit, aku tidak percaya ini)," tutur pemilik akun @hellofazzs.

"Pagi pagi buka twt liat trending is about pamungkas.. as pamungkas listener i really get disappointed (sebagai pendengar pamungkas saya sangat kecewa) banget banget :( i guess i should stop listening to his music after i saw that gross video (Saya kira saya harus berhenti mendengarkan musiknya setelah saya melihat video kotor itu)," kata pemilik akun @jwuflr.