Lirik Lagu Punch feat. Loco – Say Yes dan Fakta di Baliknya

Punch feat. Loco – Say Yes Ni

nunape watjana

Naega yeogi itjana

Neoui ipsullo mareul haejwo

Say yes, say yes

Nado moreuge

Neoege gago innabwa

Buneun barame

Nae mam jeonhallae love is true

Ganjireopgeman neukkyeojideon nun bichi

Ijeneun iksuk hadandeusi useum jitji

Geu jjogeuro georeogagiman hamyeon dwae

Rago chingudeureun

Gyesokaeseo nal buchugijiman

Ajigeun mugeoun guduui dwit gup

Charari beoseobeorigo sipeun i bamui kkeut

Soneul naemireo jwosseumyeon hae

Maenballo neoege ttwieogal su itge kkeum

Bokjapagimanhan harue

Mae sigan meorireul gullijiman nan

Jigeumeseoya kkaedareun geonde

Gyeolguk da beoryeojigo neoman nama

Jinan bomeneun neol uyeonhi bwatgo

Deo isangeun uyeoni aniyeosseumyeon hae

Seuchigiman haetdeon neoui soneul japgo

Eotteon girirado gachi georeosseumyeon hae

Ni nunape watjana

Naega yeogi itjana

Neoui ipsullo

Mareul haejwo say yes, say yes

Nado moreuge

Neoege gago innabwa

Buneun barame

Nae mam jeonhallae love is true

Uuuu... I need you

Baby neoege hago peun mal

Naega motdahan mal

Baby baby baby boy, love is true

Eodideun gal su isseo

Igeon geojinmari aniya (yaksokaejwo)

Ijebuteoneun naui yeopi

Jeil pyeonhan jariya

Ipsureul omeurigo naeneun soriwa gachi

Nae ireumeul bulleojwosseum jokesseo

Naega dwiro tteoreojyeoseo geotdeorado danji

I moksorireul deureojwosseum jokesseo