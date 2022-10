Lirik Banyak Makna Cinta - Putri Ariani dan Fakta di Baliknya

Lirik Banyak Makna Cinta - Putri Ariani

Inget lagi yang bikin

Lo selalu senyum-senyum

Ingat lagi yang ada

Pas lo sedih sampai lagi happy

Yang ready nganter sana sini

Selalu bikin semangat tiap hari yeah

Be my support system

And that's what matter

Always be a mood booster

Come let show to the world

Banyak makna cinta

Yang bisa kita buat

Sharing whenever

And laughing together

Semanis coklat

Hari-hariku

Dengannya yang selalu ada

Hadirkan banyak makna cinta

Be my support system

And that's what matter

Always be a mood booster

Come let show to the world

Banyak makna cinta

Yang bisa kita buat

Sharing whenever

And laughing together

Semanis coklat

Hari-hariku

Dengannya yang selalu ada

Hadirkan banyak makna cinta

