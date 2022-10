Lirik Lagu Heart Sign – Ong Seong Wu dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Heart Sign – Ong Seong Wu

I sungan neowa na gibuneun machi

Pado wie ollagan godowa gatji

Neukkimjeogin neukkim

Hwansangjeogin feeling

Nareul deryeogajwo

I just want to do

Geu nuguboda deo

Dachaeroun sarangeul julge

Yeongwonhi love you

Cause you are my life

Yeongwonhi like you

Look at my Sign

Yeongwonhi love you

Nothing better i mam geudaero

Pyeongsaengeul yaksokhalge Heart Sign

Uril bichuneun Bright Light

Geudongan gidaryeossdeon

Neomaneul barabogo

Neomaneul neukkimyeo hamkke sum swineun geos

Urin unmyeongiya

Machi najgwa bamiya

Sesangi uril galla noheun daedo

Always I love you ya

Oneul bam gibun joheun

Uri dul manui sinho Heart Sign

Namdeurui siseonboda deo

Dulmanui bunwigireul ttaraga

Ijen siwonhan padocheoreom baby

Hangsang neoege gal junbiga dwae isseo

Bureungbureung bureung

I just want to do

Geu nuguboda deo

Byeonhaji anhneun sarangeul julge

Yeongwonhi love you

Cause you are my life

Yeongwonhi like you

Look at my Sign

Yeongwonhi love you

Nothing better i mam geudaero