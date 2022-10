Lirik Lagu Punch – Like a Snowflower dan Fakta Dibaliknya

Punch – Like a Snowflower

seulpeunmaeum heeojideon geunalcheoreom

yeojeonhi geudaeroeyo eum

oneulbame kkumeseo geudael mannandamyeon

kkok malhaejugo sipeoyo

nunkkocci pin igeorieseo

geudaereul gidarigo isseulgeyo

bulkeojin nae dunune maejhin

nunmuri walkak ssodanaerigi jeone

naege wajumyeon dwaeyo

yeongwonhalgeot gatdeon uri dusaramdo

ireohge kkeutinassjiman

gyeoulbamui banjjagineun jeo byeoreul ttara

nareul chajaomyeon dwaeyo

nunkkocci pin igeorieseo

geudaereul gidarigo isseulgeyo

bulkeojin nae dunune maejhin

nunmuri walkak ssodanaerigi jeone

naege wajumyeon dwaeyo

woeoeo ijeneun nae gyeote

nunkkocccheoreom

sarajijineun marayo geudae

haneurui byeori doeeo nae nunape isseoyo

geudae eopsin andwaeyo

geudae eopsin andwaeyo

Kredit

Penyanyi: Punch

Tanggal rilis: 16 Januari 2019

Album: Dream of You

Label: YamYam Entertainment

Bagian Dari Mini Album Perdana Punch

Punch merupakan seorang musisi Korea Selatan dengan nama asli Bae Jin-young.

Dalam karir bermusiknya, ia dikenal dengan julukan ‘Ratu OST’. Sebab, ia banyak menyanyikan lagu OST untuk drama terkenal. 3 top OST legendaris Punch diantaranya:

1. Sleepless Night untuk drama It's Okay, That's Love (2014)

2. Everytime untuk drama Descendants of the Sun (2016) dengan anggota Exo Chen

3. Stay with Me " untuk Guardian: The Lonely and Great God (2016) dengan anggota Exo Chanyeol.

Pada 2019, Punch merilis mini album pertamanya yang bertajuk Dream of You. Adapun lagu-lagunya terdiri dari: