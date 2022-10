Lirik Lagu Punch – Love is You dan Fakta di Baliknya

Lagu Punch – Love is You

annyeongiran mareun mayo geudae

chagaun geu nunbicheuro baby

baby miss u

ijjimarajwo o urisarang

love is you

naui bameun neomu oerowo

neoreul saenggakhamyeon duryeowo

pihaejijianhneun sarangi

nan neomu goerowo

nenuneun badaui jinjugati

bichnaneun georiui taeyanggati

neoege ppajilsu bakke eopseo

sonagigati pihalsun eopseo

meorie ssodajin pokpungeul naeape

sechage heureuneun barameul yeogie

sarangeun neomu duryeowo

nae sarangeun love is run

nae modeungeol love is all

geudaeyeo naege dorawajwoyo

nae sarangeun love is run

nae modeungeol love is all

neoege dallyeogago isseo

annyeongiran mareun mayo geudae

chagaun geu nunbicheuro baby

baby miss u

ijjimarajwo o urisarang

gathyeobeorin neoui sesangsoge

ibyeoriran sangcheoga gipeossne

baby need u

tteonagajima o naui sarang

love is you

naemaeumeul da pogihalsun eopseoyo

naui dalbichi tteonagago isseoyo

duryeowohaedo nae son nohji marayo

oh love is true

sarangttawi eotteon saramdeureun

amugeosdo anirahaedo

nan sanggwanhaji anha

nan singyeongsseuji anha

cheongseungmajgedo biga naerimyeon

geubireul majeumyeo

neol gidarimyeo seoissgessjyo

gathyeobeorin neoui sesangsoge

ibyeoriran sangcheoga gipeossne

baby need u

tteonagajima o naui sarang

love is you

ssodajineun biga oerowo boyeo

gaseum apeuge tto ulgo issneyo naneun

baby you baby you