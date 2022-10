Lirik Lagu No Diggity - ONEUS dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu No Diggity - ONEUS

Uri sarangeun not piece of cake mot galla

Eodil soyongeopji subaengmanui Dollars

Ttellaeya ttel suga eopdago

Tteryeomyeon ne sonina tterago

Ttokbaro bwa yeah

Look at me now

Chakgage ppajyeo geondeuryeo nal

Anboini kkilkkikkilkki ppappa

Yeogi golkipeo

You're so freaky freaky dumb

You're so freaky now

Amugeotdo deutji aneullae

Nan naega hago sipeun daero hae

Sesangi urireul himdeulge handaedo

Neol jikyeojulge

Neon naman mitgo ttarawa

Nugudo mot kkyeo uri saie

Danduri itge naebeoryeo dullae

Amu mal mot hae mworadeun gane

Dwaesseo dwaesseo

Uri sarangeun banbakbulga

DRA DA DA DA

Urikkiri da BAAM

DA RA RA DA DA RA RA DA

DA RA RA DA

Uri sarangeun banbakbulga

Neon bureowo jukgetji

Jigeum bae apa jukgetji

Dangjang ppaetgo sipgetji

Dwaesseo dwaesseo

Uri sarangeun banbakbulga

Jiguwa dal sai

Geurigo adamgwa ibeu sai

Kkil haengseongeun eopdago

Neon uri nagwonui baem

Dongsane peojin bad vibe

Hold on jamsi meomchwo

Chuhan jiltu ttawin jibeochiwo

Don't waste your time

Bow wow

Wae tteodeureodaeni warwal

Watch out

Ijen kkeojyeojullae bye bye

Tto juwireul wae eoseulleongdae yeah

Gihoeneun eopseo

There's no chance to get her

Good bye

Amugeotdo deutji aneullae

Nan naega hago sipeun daero hae

Sesangi urireul himdeulge handaedo

Neol jikyeojulge

Neon naman mitgo ttarawa

Nugudo mot kkyeo uri saie

Danduri itge naebeoryeo dullae

Amu mal mot hae mworadeun gane

Dwaesseo dwaesseo

Uri sarangeun banbakbulga