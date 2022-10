Lirik Lagu Horizon - OneRepublic dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Horizon - OneRepublic

Depuis toujours le sens nous l'avons cherché

Nous avons construit nous avons dé truit nous avons conquis

Nous avons cédé la kekerasan de l'Homme nourrie par la peur

Mais c'est dans notre nature d' tre pousspoir

Durant les nuits où dé filent nos frayeurs

Nous prions pour qu'elles nous

Amè nent plus loin plus vite

Vers une utopie yang tak terlihat

Nous sommes un miracle semblable l'aube et ses maniè res

Semblable l'é quilibre qu'est notre systè me solaire

Semblable la gravité qui nous maintient sur terre

Alors cherche la lumiè re et tu verras tu seul'es pas tout

Nous sommes une imparfaite ré ussite pleine de fissures et de compromis

Nous avons besoin l'un de l'autre nous avons

Besoin d'appartenir dé sespéré ment

Nous aimons nous vivons nous espé rons nous persévé ron

Ne sommes-nous pas tout simplement humains

Credit

Penyanyi: OneRepublic

Penulis lagu: Brandon Collins, Brent Kutzle.

Album: One Night in Malibu

Dirilis: 2022

Label: Interscope / Mosley

Fakta di balik lagu Horizon – OneRepublic