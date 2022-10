Lirik Lagu Bring It On - ONEUS dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Bring It On - ONEUS

Yeah

Jom china

Da deuruwa deombyeo

Nan sinsegye mode on

Da deureowa deombyeo

Nega nugudeun buteo eoseo

Jigeum nan sinsegye mode on

Duryeoul ge eopseoseo I keep goin' on

Run it, run it like you stole it

Neomchyeoheulleo horeumoni

Nuga maga nae donbeori

Geurigo dojeonjeongsin I'm like hwangjeongmin

Son deureo taeyang wiro

Gyeongbaehae naege bireo

Gildeullyeo nae seutaillo

Geunyang deuribatji geudaero deureogaji

Ttak bomyeon feeli wa, ja deombyeo, bring it on

Jumeok jwin son naege deo sege ppeodeobwa, woah-oh-oh-oh

Myeochideun sutjaneun sanggwaneopseo

Deuridakchineun daero

Deombyeo, bring it on

Naega ganeun gil makji ma (Bring it on)

Gyeolguk jeungmyeonghae boil geoya (deombyeo, bring it on)

Baby, I'll always keep it up

Michyeobeoryeo taewobeoryeo

Da deureowa deureowa deombyeo

Do or do or do or do or die

Da deureowa deureowa deombyeo

Deureowa da da da da

Deombyeo

Gochyeo beoreujangmeori

Heotbaram deun georeumgeori

Honjjullaejulge mojori

Deureowa deureowa deureowa, yeah (Ra', flame)

Ireoni naega dolji

Maeil jallan mase saneun jasikdeureun ssak musi (pak ssi)

Geureol ttaemada miraereul geurimyeo yamangeul pumji

Nae insaengeun movie (eoi)

Nae beuradeomyeon jeonbu deuruwa (ttak dae)

Da deombyeodo igyeo nan teuruya

Hashtag gimyeongjo ssak da hae meogeo

Hashtag deuruwa deombyeo

Son deureo taeyang wiro

Gyeongbaehae naege bireo

Gildeullyeo nae seutaillo

Geunyang deuribatji geudaero deureogaji

Ttak bomyeon feeli wa, ja deombyeo, bring it on

Jumeok jwin son naege deo sege ppeodeobwa, woah-oh-oh-oh

Myeochideun sutjaneun sanggwaneopseo

Deuridakchineun daero

Deombyeo, bring it on

Naega ganeun gil makji ma (Bring it on)

Gyeolguk jeungmyeonghae boil geoya (deombyeo, bring it on)

Baby, I'll always keep it up

Michyeobeoryeo taewobeoryeo