Lirik Beautiful-Crush dan Fakta di Baliknya

Lirik Beautiful - Crush

[Verse 1]

It's a beautiful life

Nan neoui gyeote isseulge

It’s a beautiful life

Neoui dwie seo isseulge

Beautiful love

Haneul arae neowa itdamyeon

Sum swineun geonmaneurodo joa

[Chorus]

It's a beautiful life

Beautiful day

Neoui gieogeseo naega sal tende

Beautiful life

Beautiful day

Nae gyeoteseo meomulleo jwo

[Hook]

Beautiful, my love

Beautiful, your heart

It's a beautiful life

It’s a beautiful life

[Verse 2]

It's a beautiful life

Eonjena neol jikyeo julge

It's a beautiful life

Naege gidael suga itge

Beautiful love

Neoui nunmul, neoui misodo

Gyeoteseo hamkkehal su itdorok

[Chorus]

It's a beautiful life, beautiful day

Michidorok neol saranghaesseotdeon nal

Beautiful life, beautiful day

Neoreul ilko sipji ana

Beautiful, my love

Beautiful, your heart

[Verse 3]

It's a beautiful life

Sesangui neowa daleun chueogi

Tto deonggeureoni naege namgyeojyeo isseo

Neowaui gieok, neowaui chueok

[Outro]

It's a sorrowful life

Sorrowful day

Seulpeumeul igiji mothaneun naege (sarajil ttaekkaji nan)

Sorrowful life, sorrowful day

Nae gyeoteseo tteonaji ma

Chueok soge naega salji antorok

It's a beautiful life

Credit:

Penyanyi: Crush

Tahun Rilis: 2018

Album: Guardian: The Lonely and Great God OST