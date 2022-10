Lirik Putra Petir - The Panturas dan Fakta di Baliknya

Putra Petir - The Panturas

Gundala, Gundala

Gundala, Gundala



Sinar penghancur baja (Gundala)

Tangkas, gagah, perkasa (Gundala)

Selamatkan dunia (Gundala)

Dari marabahaya (Gundala)



Kau yang tak getir

Sang putra petir



saat semua putus asa

(Aah-ah-ah-ah) kau datang bagaikan Mesaya

(Aah-ah-ah-ah) selalu menjadi harapan

(Aah-ah-ah-ah) perdamaian



Gundala, Gundala

Gundala, Gundala



Credits

Produced by The Panturas

Song and Lyrics by The Panturas

Record at AVA Studio by Hadiyan P.

Mixed by Lafa Pratomo

Mastered by Aldi Nada Permana

Dirilis: 2019

Penulis lagu: Abyan Zaki dan Surya Fikri



Fakta di Balik Lagu Putra Petir - The Panturas

Lagu Putra Petir diciptakan untuk mengapresiasi dan memeriahkan film jagoan fiksi Indonesia yang dirilis pada kanal YouTube resmi The Panturas.

Lagu ini terdengar seperti versi remake salah satu lagu di album perdananya yakni Tenggelamkan.

Bedanya, dalam lagu Putra Petir ada tambahan pada instrumen terompet yang membuat lagu ini semakin menggelegar.

Tak hanya itu, lagu ini pun mampu mengingatkan para pendengarnya kepada sosok pahlawan bertopeng di film era 90-an yakni Gundala.



Sebelumnya, The Panturas sempat merilis lagu tentang salah satu legenda mistis yang ada di Indonesia yakni Nyi Roro Kidul dengan judul Queen of the South.

Dikarenakan sering menciptakan lagu dengan mengangkat budaya, membuat band dengan aliran surf rock The Panturas tercatat sebagai salah satu band yang memiliki karakter yang kental dengan budaya Indonesia. (Tazkia Falah Rahmani)***