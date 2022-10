Lirik Gangnam Style - PSY, dan Fakta di Baliknya

Oppan gangnam style

Gangnam style

Naje neun ttasaroun ingan jeogin yeoja

Keopi hanjanui yeo yureul

Aneun pumgyeog itneun yeoja

Bami omyeon simjangi tteugeowo jineun yeoja

Geureon banjeon itneun yeoja



Naneun sanai

Najeneun neoman keum ttasaroun geureon sanai

Keopi siggido jeone

Wonsyat ttaerineun sanai

Bami omyeon simjangi teojyeo beorineun sanai

Geureon sanai



Areumdawo sarang seureowo

Geurae neo hey geurae baro neo hey

Aleumdawo sarang seureowo

Geurae neo hey geurae baro neo hey

Jigeum buteo gal dekkaji gabolkka



Oppan gangnam style

Gangnam style

Oppan gangnam style

Gangnamstyle



Oppan gangnam style

Eh- Sexy Lady

Oppan gangnam style

Eh- Sexy Lady oooo



Jeong sughae boijiman

Nol ttaen noneun yeoja

Ittaeda sipeumyeon mukkeotdeon

Meori puneun yeoja

Garyeotjiman wenmanhan

Nochul boda yahan yeoja

Geureon gamgag jeogin yeoja



Naneun sanai

Jeom janha boijiman

Nol ttaen noneun sanai

Ttaega doemyeon wanjeon

Michyeo beorineun sanai

Geunyug boda sasangi

Ultungbul tunghan sanai

Geureon sanai



Areumdawo sarang seureowo

Geurae neo hey geurae baro neo hey

Aleumdawo sarang seureowo

Geurae neo hey geurae baro neo hey

Jigeum buteo gal dekkaji gabolkka



Oppan gangnam style

Gangnam style

Oppan gangnam style

Gangnamstyle

Oppan gangnam style



Eh- Sexy Lady

Oppan gangnam style

Eh- Sexy Lady oooo



Ttwineun nom geu wie naneun nom

Baby baby

Naneun mwol jom aneun nom

Ttwineun nom geu wie naneun nom

Baby baby

Naneun mwol jom aneun nom



You know what I'm saying

Oppan gangnam style



Eh- Sexy Lady

Oppan gangnam style

Eh- Sexy Lady oooo

Credits

Dirilis: 2012

Album: Psy 6 (SIx Rules) Part 1

Genre: Pop

Penulis lagu: Park Jae-sang

Fakta di Balik Lagu Gangnam Style - PSY

Sebelum grup musik asal Korea Selatan BTS dan Blackpink menyerang industri musik, penyanyi Park Jae-sang dengan nama panggung PSY sudah lebih dulu mendunia dengan lagu Gangnam Style

Lagu yang dirilis pada tahun 2012 ini berhasil mencatatkan rekor sebagai lagu berbahasa Korea pertama yang meraih 3 miliar penonton di YouTube.

Beat lagu dengan tarian kuda yang mudah diingat membuat Gangnam Style viral di seluruh dunia. Namun siapa sangka, PSY sempat mengurungkan niat mengunggah musik video lagu tersebut di kanal YouTube miliknya.

Lantaran, ia masih awam dengan aplikasi tersebut hingga akhirnya salah satu rekan kerjanya menyarankan jika video tersebut diunggah mungkin bisa menyenangkan bagi orang yang menontonnya.