Lirik Lagu Surrender – Elvis Presley dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Surrender – Elvis Presley dan Terjemahan

When we kiss my heart's on fire

Saat kita berciuman hatiku terbakar

Burning with a strange desire

Terbakar dengan keinginan yang aneh

And I know, each time I kiss you

Dan aku tahu, setiap kali aku menciummu

That your heart's on fire too

Bahwa hatimu juga terbakar

So, my darling, please surrender (surrender)

Jadi, sayangku, tolong menyerah (menyerah)

All your love so warm and tender (surrender)

Semua cintamu begitu hangat dan lembur (menyerah)

Let me hold you in my arms, dear

Biarkan aku memelukmu, sayang

While the moon shines bright above

Sementara bulan bersinar terang di atas