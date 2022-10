Lirik Lagu Heart - Taeyeon SNSD, dan Fakta di Baliknya

Heart - Taeyeon SNSD



iyudo moreun chae

yeoreul alteon gin bamdeul

garyeodo bichige

jitge nameun jansangdeul



nugudo ireon nal

saranghal su eomneun ge

kkeoryeojineun ge dangyeonhae

apahaneun nal deo

gweropyeo watteon shigandeul



geudaen nae gajang

gamchugo shipeotteon sangcheoreul

arabogo

geu wie ibeul matchugo

dajeonghi eorumanjeo natge hae



teong bin nae mam gipi

seumyeodeuneun ongi

oraedwen sangcheoreul wirohae jun

ttaseuhi anajun keodaran pum



goyohi naerin

bambiwa gachi

deonnan nae gieogeul natge hae jun

onjeonhi nal wihae heullin nunmul



ajigeun nal jedaero

majuhagin himdeulji

nasseolgineun hajiman

byeonhaega jogeumsshik



nollaweo eotteoke

hangyeolgachi geudaen nal

saranghae juneunji

ganghago areumdaweo

geudael damkko shipeo deo



geudaen neul gajang

sumgigo shipeotteon gamjeongeul

kkeureonaego

inneun geudaero soljjikal su itge

dadogyeo nal ireukyeo



teong bin nae mam gipi

seumyeodeuneun ongi

oraedwen sangcheoreul wirohae jun

ttaseuhi anajun keodaran pum



goyohi naerin

bambiwa gachi

deonnan nae gieogeul natge hae jun

onjeonhi nal wihae heullin nunmul



hae deul teum eopshi jageun bang

gipi gadweodun na

muneul yeolgo son naemireo

You’re just on my side



teong bin mam gipi

seumyeodeun ongi

oraedwen sangcheoreul wirohae jun

ttaseuhi anajun keodaran pum



goyohi naerin

bambiwa gachi

deonnan nae gieogeul natge hae jun

onjeonhi nal wihae heullin nunmul



deo keugo ttadeutan pumi dweeo

na geudael anajul su itgireul

Credit

Artis: Taeyeon SNSD

Album: INVU

Dirilis: 2022

Genre: Pop

Penulis lagu: Cameron Warren / Connie Talbot / Ryan Sewon Jhun / Yi Jin Yi



Fakta Lagu Haert – Taeyeon SNSD

1. Lagu Rekomendasi

Lagu Heart milik Taeyeon SNSD adalah salah satu lagu yang menjadi tracklist album INVU. Pada album ini, Taeyeon menyanyikan lagu dengan berbagai macam kisah percintaan.



Lagu Haert menjadi lagu yang direkomendasikan Taeyeon SNSD. Pada lagu ini terdapat pesan hangat yang ditunjukan untuk penggemarnya. Lagu ini dibentuk sebagai salah satu apresiasi Taeyeon kepada para fansnya.



Lagu heart bergenre pop ballad yang mengandung makna keinginan seseorang yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi.



2. Menjadi lagu emosial

Taeyeon SNSD mengatakan lagunya di album INVU sangat emosional. Pada perekaman lagu Heart, Taeyeon SNSD ingin menunjukan rasa terima kasihnya kepada para penggemar yang selalu mendukungnya.



Taeyeon SNSD melalui lagu Heart mengungkapkan ingin mengapresiasi cinta para penggemar. (Anggita Adi Sumadi)***