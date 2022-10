Lirik Lagu Solo - Jennie BLACKPINK, dan Fakta di Balinya

Solo - Jennie BLACKPINK

Gwichana



Maeil mweo hae? eodiya? babeun? jal ja

Baby, jagi, yeobo bogo shipeo

Da bujireopseo

You got me like



Igeon amu gamdong eomneun Love story

Eotteon seollemdo eotteon euimido

Negen mianhajiman, I'm not sorry

Oneulbuteo nan nan nan



Bichi naneun sollo

Bichi naneun sollo

I'm going solo lo lo lo lo lo

I'm going solo lo lo lo lo lo



Used to be your girl

Now I'm used to being the GOAT

You're sittin' on your feelings

I'm sittin' on my throne

I ain't got no time for the troubles in your eyes

This time I'm only lookin' at me, myself and I

(I'm goin' solo)

I'ma do it on my own now

Now that you're alone, got you lookin' for a clone now

(So low) That's how I'm gettin' down

Destined for this and the crown

Sing it loud like



Igeon amu gamdong eomneun Love story

Eotteon seollemdo eotteon euimido

Negen mianhajiman, I'm not sorry

Oneulbuteo nan nan nan



Bichi naneun sollo

Bichi naneun sollo

I'm going solo lo lo lo lo lo

I'm going solo lo lo lo lo lo



Mannam, seollem, gamdong dwien

Ibyeol, nunmul, huhwe, geurium

Holloin ge joa, nan nadaweoya hanikka



Jayuroun baramcheoreom

Gureum wie byeoldeulcheoreom

Meolli gago shipeo balkke binnago shipeo

(Now I'm goin' slow-mo)



Bichi naneun sollo

I'm going solo lo lo lo lo lo

I'm going solo lo lo lo lo lo

Credit



Album: SOLO

Artis: Jennie Kim

Dirilis: 2018

Penghargaan: Golden Disk Award Song Division

Genre: Pop

Nominasi: Golden Disk Award Song Division, Mnet Asian Music Award untuk Penampilan Dance Terbaik - Solo

Fakta di baliknya

Solo merupakan single debut Jennie pada 12 November 2018 yang dirilis bersamaan dengan video musik pada kanal YouTube Blackpink.

Saat ini video musik tersebut sudah ditonton 864 juta kali dan disukai sebanyak 13 juta penggemar.

Solo juga berhasil menduduki tangga iTunes dari 40 negara, seperti Argentina, Brazil, Filipina, Swedia, dll.

Pencapaiannya tersebut, Jennie dinobatkan sebagai penyanyi wanita Korea pertama yang berhasil menduduki iTunes Worldwide Song Top 200 Chart.

Lagu ini bermakna sebuah hubungan yang toxic atau yang tidak menyenangkan yang cenderung merugikan diri sendiri atau orang lain.