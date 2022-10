Lirik Lagu Good Night - Dreamcatcher dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Good Night - Dreamcatcher

Hey dalbichi gureume

Garyeojineun sigan (like devil comes)

Neol jikyeobogo isseo

Wait sumeul jukin chae

Jamdeuneun ttaereul noryeo (like devil comes)

Ja sigani dwaesseo

Oneul i bami

Jinagaji mothage hal geoya

(Jjaekkakjjaekkak sigyereul meomchwo)

I don't wanna tik tok

Oh baby

Run, run, run it meoleojige

Run, run, run it boiji anhneun gose

Beoseonal su eobseul geol

Deo balbeodung chyeodo oh

Kkeuteobsi banbokdoeneun akmong sokeseo

Idaero gachyeo isseojwo yeongwonhi

Namaneul wihan inhyeongcheoreom

Baby good night

Baby good night

Nan byeonhameobsi kkumeul jihwihagetji

Son hana kkattak eobsido chungbunhi

Neon ttame heumppeok jeojeo

Kkaeji mothal tende

Malhaebwa (wake me now)

Deo bileobwa (scary night)

Neoreul wihae sijakdoen noli

Meomchul suneun eobseo

Jigeum i bami

Jinagaji mothage hal geoya

(Jjaekkakjjaekkak sigyereul meomchwo)

I don't wanna tik tok