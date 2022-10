Lirik Lagu All About You – Taeyeon SNSD, dan Fakta di Baliknya

All About You – Taeyeon SNSD



eonjebuteoinji geudaereul bomyeon

unmyeongirago neukkyeotdeon geolkka

bamhaneurui byeori binnan geotcheoreom

oraetdongan nae gyeote isseoyo



geudaeraneun siga nan tteo-oreul ttaemada

oewodugo sipeo geudael gieokhal su itge

seulpeun bami omyeon naega geudaereul jikyeojulge

nae maeum deullyeo-onayo

itji marayo



jinaganeun gyejeol soge nae maeumeun

byeonhaji anneundan geol anayo

geujeo baraboneun nunbit geu hanaro

sesangeul da gajin geot gateunde



geudaeraneun siga nan tteo-oreul ttaemada

oewodugo sipeo geudael gieokhal su itge

seulpeun bami omyeon naega geudaereul jikyeojulge

nae maeum deullyeo-onayo

itji marayo



kkochi pigo jineun nari wado

igeot hanaman gieokhaejwoyo

geudael hyanghan maeumeul

eonjenganeun uri

meoreojilji mollado



naneun geudaeramyeon gidaril su isseul tende

sigani heulleodo naega igose seo isseulge

geudae mangseoriji marayo

geuttaega omyeon

Credit



Artis: Taeyeon SNSD

Album: Hotel Del Luna (Original Television Soundtrack) Pt.3

Dirilis: 2019

Penulis lagu: Park Se-joon, Ji-hoon, minGtion

Fakta Lagu All About You – Taeyeon SNSD

1. OST Hotel del Luna

Lagu All About You rilis pada 21 Juli 2019 sebagai salah satu OST serial drama Hotel Del Luna. Serial drama Hotel Del Luna diperankan oleh IU sebagai pemeran utama wanita.



Drama ini bergenre fiksi dan romance, mengusung cerita hotel yang dibangun khusus untuk hantu. Drama ini juga menjadi salah satu drama terfavorit pecinta drama Korea.



2. Meraih Penghargaan Seoul Music Awards OST Award

Taeyeon SNSD berhasil meraih penghargaan Seoul Music Awards OST Award pada tahun 2020.



Seoul Music Award adalah acara penghargaan yang dibuat pada tahun 1990 yang dipersembahkan setiap tahun oleh Sports Seoul untuk pencapaian luar biasa dalam industri musik di Korea Selatan.(Anggita Adi Sumadi)***