Lirik Lagu Kini dan Selamanya – Maudy Ayunda dan Fakta di Baliknya

Kini dan Selamanya – Maudy Ayunda

Aku berlari, aku terjatuh, aku meraih

Kau selalu ada kini dan selamanya

Dulu aku ragu takut akan waktu

Yang 'kan memisahkan dua yang satu

Lalu kau berkata akan baik saja

Takkan pernah hilang percayalah

Kini dan selamanya

Kita 'kan bersama berdua hadapi dunia

Seterusnya cintaku ada

Now and forever

Selalu kau berkata akan baik saja

Takkan pernah hilang percayalah

Akhirnya ku percaya

Kini dan selamanya

Kita kan bersama berdua hadapi dunia

Seterusnya cintaku ada yeah

Now and forever

Kini dan selamanya

(Kau berlari, aku selalu ada)

(Kau terjatuh, aku selalu ada)

(Kau meraih, aku selalu ada)

Kini dan selamanya

Kini dan selamanya

Kita 'kan bersama berdua hadapi dunia

Seterusnya cintaku ada

Kini dan selamanya

Kita 'kan bersama berdua hadapi dunia

Seterusnya cintaku ada

Now and forever (Now and forever)