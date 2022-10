Lirik Lagu Mamma Mia – KARA dan Fakta di Baliknya

Mamma Mia – KARA

Hey play that music

Oneureun naega ganeundero

Bam hyanggie I bunwigie chwihal su itge

Yeeee

Nuguboda nareul deo saenggakhae

Yeowangcheoreom nareul deo mosillae

Yeogieseon hanagachi

Romaui beobeul ttarattara

Cherish me cherish me cherish me

Meomchujima

Hit the lights let’s go

Moduui party party party mammamia

Oneul I bamui bamui bamui sijagiya(Iya)

Mammamia(mia) ireoke bureul barkhyeojwo!

Rappappari rappappari rom(huu!)

Rappappari rappappari rom(huu!)

Rappappari rappappari rom(huu!)

Sijakhae it’s time to be ok

It’s so amazing!

Naega dotboil su inneun geollo

Jomyeongarae kkaman silluet

Deo bichi nage yeeee

Nuguboda nareul deo saenggakhae

Yeowangcheoreom nareul deo mosillae

Yeogieseon hanagachi romaui beobeul ttarattara

Cherish me cherish me cherish me

Meomchujima

Hit the lights let’s go

Moduui party party party mammamia

Oneul I bamui bamui bamui sijagiya(Iya)

Mammamia(mia) ireoke bureul barkhyeojwo!

Rappappari rappappari rom(huu!)

Rappappari rappappari rom(huu!)

Rappappari rappappari rom(huu!)

Sijakhae it’s time to be ok

Nugudo yesang motae sumgyeojin nae moseube

Nollaekyeo jul neol sarojabeul

Tteugeoun I bam burn it up!

Hit the lights let’s go

Moduui party party party mammamia

Oneul I bamui bamui bamui sijagiya(Iya)

Mammamia(mia) ireoke bureul barkhyeojwo!

Rappappari rappappari rom(huu!)

Rappappari rappappari rom(huu!)

Rappappari rappappari rom(huu!)

Sijakhae it’s time to be ok

Credit

Artis: KARA

Album: Day & Night

Dirilis: 2014

Genre: Dance-pop, R&B

Penulis lagu: Duble Sidekick