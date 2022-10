Lirik Lagu Can't Control My Self – Taeyeon SNSD, dan Fakta di Baliknya

Can’t Control My Self – Taeyeon SNSD



Ah ah ah ah ah ah

Ah ah ah ah ah ah



kiman huljjeok keobeorin

eoreunai gata

jinsimi eomneun ne mare

gamdanghaji mot hal

gamjeongeul taekaetjana



geurae Too late

sangcheoreul doedolligien

neujeobeoryeosseo



michyeotda haedo mwo eottae

Ah ah ah ah

Cause I can't control myself

Ah ah ah ah



ne apeseon modeun ge

jal tongjega an dwae

da teojil geonman gata

Cause I can't control myself



banbokdoeneun Bad days

bichamhae badangnan gamjeong

heotdolgiman hae heolgeoun banjicheoreom

sanggwaneopseo sarangi da ireol tende



michyeotda haedo mwo eottae

Ah ah ah ah

Cause I can't control myself

Ah ah ah ah



ne apeseon modeun ge

jal tongjega an dwae

da teojil geonman gata

Cause I can't control myself



Ah ha ha ha

Feels like heaven feels like hell

Ah ha ha ha

geumajeodo I don't care

Ah nan ttodasi nege

doedoragal tende



michyeotda haedo mwo eottae

Ah ah ah ah

Cause I can't control myself

Ah ah ah ah



ne apeseon modeun ge

jal tongjega an dwae

da teojil geonman gata

Cause I can't control myself



Ah ah ah ah

Ah ah ah ah



ne apeseon modeun ge

jal tongjega an dwae

da teojil geonman gata

Cause I can't control myself



Artis: Taeyeon

Album: INVU

Dirilis: 2022

Genre: Pop punk, garage rock, rock

Penulis: Taeyeon dan Moon Seol-ri

Komposer: Celine Svanbäck, Mich Hansen, Lauritz Emil Christiansen, Jacob Ubizz, Ryan Jhun

Fakta Lirik Lagu Can’t Control My Self – Taeyeon SNSD

1. Lagu Ballad

Lagu Can’t Control My Self resmi dilis pada 17 Januari 2022 di berbagai macam platform musik digital. Taeyoen SNSD sendiri ikut berkontribusi dalam pembuatan lirik lagu ini.



Pada lagu ini, Taeyeon SNSD mengeksplor lagu ballad dan dikombinasikan dengan genre pop punk. Lagu ini mengisahkan seseorang yang sedang merasakan kerinduan berat terhadap kekasihnya, namun secara sadar rindu yang dirasakan juga menjadi luka yang mendalam.



Musik video lagu Can’t Control My Self milik Taeyeon SNSD menampilkan latar teater dipadukan pempilan ciamik akting Taeyeon yang memerankan sosok wanita yang tersakiti.



2. Menempati Billboard AS

Lagu Can’t Control My Self milik Taeyeon SNSD berada di posisi ke-13 di platform Billbord Amerika Serikat. Lagu ini memuncaki posisi ke-13 pada edisi tanggal 29 Januari 2022.



Selain itu, lagu ini juga menjadi salh satu lagu popular miliki Taeyoen SNSD yang berhasil menduduki beberapa platform musik digital seperti Gaon, RIAS Top Regional Chart, dan Billboard Vietnam.(Anggita Adi Sumadi)***