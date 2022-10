Lirik Lagu Diver – Kana Boon dan Fakta di Baliknya

Diver – Kana Boon

Itsudatte ima datte bokura wa chanto mi wo musunde

Ima datte tobitatte yuku

Kyou mo hi ga noboru to ippo fumidasu

Kinou no jibun towa chigau hazu na no ni na

Doushite kizuite kurenain darou?

Tsunotta fuman ga kokoro no naka de uzuku

Mita koto nai mono bakari demo

Kiita koto nai mono bakari demo

Kono aoi me ni utsuru nowa

Itsudatte ima datte tooku mukou hashiru kage

Boku datte tada matteiru wake janai kara

Itsudatte ima datte bokura wa chanto mi wo musunde

Ima datte tobitatte yuku

Mitomeraretai to jidanda fundetan da

Kotoba ni dekinai kuyashisa ga soko ni aru

Tsuyoku naritai to negaeba negau hodo

Karamawari shite shimau

Tsuyogatte tsuyogatte, kowai mono shirazu date

Mata waratte gomakashite, honne wa ienai mama

Iya ni natte iradatte, umaku dekinai jibun ga ite

Dame datte tachidomatte shimau

Dokyou mo nai kuseni makezugirai de, mata namida koboshite

Kono hatenai fuan toka kono uzumaki no naka

Itsu no ma ni ka hi ga kuretettaAme datte kaze datte ukenagara susunde iku

Boku datte yareru tte tobikonde yukeItsudatte ima datte bokura wa chanto mi wo musunde

Ima datte tobitatta sugata ga mieru kana

Yogoretatte yaburetatte hoshigatta mono data

Ima wa koko ni aru no sa