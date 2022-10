Lirik Lagu Real Wild Child – Iggy Pop dan Fakta di Baliknya

Lirik Real Wild Child (Wild One) – Iggy Pop

Well I'm just outta school

Like I'm real real cool

Gotta dance like a fool

Got the message that I gotta be

A wild one

Ooh yeah I'm a wild one

Gotta break it loose

Gonna keep 'em movin' wild

Gonna keep a swingin' baby

I'm a real wild child

Gonna met all muh friends

Gonna have our self a ball

Gonna tell my friends

Gonna tell them all

That I'm a wild one

Ooh yeah I'm a wild one

Gotta break it loose

Gonna keep 'em movin' wild

Gonna keep a swingin' baby

I'm a real wild child

I'm a real wild one

An' I like a wild fun

In a world gone crazy

Everything seems hazy

I'm a wild one

Ooh yeah I'm a wild one

Gotta break it loose

Gonna keep 'em movin' wild

Gonna keep a swingin' baby

I'm a real wild child

I'm a wild one

I'm a wild one

I'm a wild one

Oh baby

I'm a wild one

Gotta break it loose

Gonna keep 'em movin' wild

Gonna keep a swingin' baby

I'm a real wild child