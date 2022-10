Lirik Lagu Time of Our Life - DAY6 dan Fakta di Baliknya

Time of Our Life – Day6

Soljikhi malhalge

Mani gidaryeo wasseo

Neodo geuraesseul geora mideo

Oneuri ogil

Maeilgachi dallyeogeul bomyeonseo

Soljikhi naegedo

Jigeum i sunganeun

Kkumman gata neowa hamkkera

Oneureul wihae

Kkwae maneun geol junbihae bwasseo

All about you and I

Dareun geon da jechyeo dugo

Now come with me

Take my hand

Areumdaun cheongchune han jang

Hamkke sseonaeryeo gaja

Neowaye chueokdeullo

Gadeuk chaeullae

(Come on!)

Amu geokjeongdo hajineun ma

Naege da matgyeo bwa

Jigeum i sungani

Dashi neomgyeobol su itneun

Han peijiga dwel su itge

This is our page

Our page

Soljikhi malhalge

Jigeumi ogikkaji

Manyang suntanhajin anatji

Oneuri ogil

Nado mok ppajyeora gidaryeosseo

Soljikhi nabodado

Nega myeot baeneun deo

Himdeureosseul georago mideo

Oneureul wihae

Geujeo gyeondyeojwoseo gomawo