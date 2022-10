Musisi Eki Cahyadi Harumkan Nama Indonesia di Eropa, Dulu Penyanyi Jalanan Kini Jadi Bintang

PIKIRAN RAKYAT – Meraih kemenangan di ajang All Together Now di Italia pada 2020, musisi asal Indonesia Eki Cahyadi Kam maju ke persaingan battle round The Voice Rumania 2022.

Mengawali kariernya sebagai penyanyi jalanan di Jakarta, Eki mendapatkan kesempatan emas untuk menunjukkan bakatnya kepada dunia.

Bahkan, Eki Cahyadi mengaku tidak menyangka bisa lolos audisi The Voice Rumania dan dipilih oleh kelima juri, yaitu Tudor Chirila, Irina Rimes, Smiley Omul, Theo Rose, dan The Motans.

“Aku sekarang lagi di The Voice Rumania, seluruh pesertanya dari Eropa dan aku mewakili Indonesia di sana. Mudah-mudahan lolos lagi di tahap selanjutnya,” kata Eki, dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara.

Banyak yang mengatakan berkarier di negeri orang bukanlah perkara mudah, bahkan dia mengaku sempat merasa khawatir jika mendapat diskriminasi.

Namun, justru sebaliknya, Eki mendapat dukungan dari para musisi lainnya sehingga menjadi lebih percaya diri dan berhasil menjadi juara dalam ajang All Together Now di Roma, Italia.

Menikah dengan seorang gadis asal Milan, Eki Cahyadi pindah ke Italia pada tahun 2019. Mengalami kendala dengan bahasa sehingga sulit mencari pekerjaan, akhirnya Eki menjadi pengamen jalanan.

Tidak sembarangan menjadi pengamen di Italia, dia harus mengikuti audisi dan tes untuk mendapatkan lisensi atau izin untuk mengamen.