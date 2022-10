Lirik Lagu Black Mamba – Aespa dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Black Mamba – aespa

I'm addicted kkeunimeopshi

Mareul georeojuneun naye eseupa

Ireon gyogam, neoye jonjaen nal

Dareun chaweoneuro ikkeureotji

Nan sesang jungshime

You're in the FLAT

Nae modeun Action

Eorin neoye himeul kiweo

Neon eonjengabuteo SYNK out

Noijeugachi boyeo

Deo isang mot chatgesseo

Neol yuhokae samkin geon

Black Mamba

Ma Ma Ma Mamba

Woo oh-oh

Ma Ma Ma Mamba

Oh eh-o eh-o

Neon gwangyareul tteodolgo isseo

(Aya ya ya ya ya ya)

Naye bunshineul chatgo shipeo

(Aya ya ya ya ya ya)

Hey Ma Mamba

I hate Ma Ma Ma Mamba

Hate Ma Ma Ma Mamba

I'm ejected

Seonham maneuron

Neoye geodaehameul igiji motae

I'm exhausted

Neoye jonjaen modeun

Tamyokdeureul meokko jara natji

Eseupaneun naya

Duri dwel su eopseo

Monochrome to colors

Igeon Evo, Evolution

Oh! wiheomhan jangnaneul cheo

Maehokjeogijiman neol

Bujeonghal bakke

Modeun geol samkyeobeoril

Black Mamba

Ma Ma Ma Mamba

Woo oh-oh

Ma Ma Ma Mamba

Oh eh-o eh-o

Neon gwangyareul tteodolgo isseo

(Aya ya ya ya ya ya)

Nege masseo nan jil su eopseo

(Aya ya ya ya ya ya)

Hey Ma Mamba

Geoul soge naneun nega anilkka?

Ilgeureojeobeorin hwanyeongin geolkka?

Dashi neowa yeongyeoldwel su ittamyeon

Neoreul mannago shipeo ije

Modeun geol samkyeobeoril

Black Mamba

Ma Ma Ma Mamba

Woo oh-oh

Ma Ma Ma Mamba

Oh eh-o eh-o

Neon gwangyareul tteodolgo isseo

(Aya ya ya ya ya ya)

Nege masseo nan jil su eopseo

(Aya ya ya ya ya ya)

Hey Ma Mamba

Credit

Artis: aespa

Album: Black Mamba

Rilis: 2020

Genre: Dance-Pop

Penulis lagu: Yoo Young Jin

Fakta di Balik Lagu Black Mamba – aespa

“Black Mamba” merupakan single debut digital oleh girl group asal Korea Selatan, aespa. Lagu ini dirilis pada 17 November 2020 melalui SM Entertainment.