Lirik Lagu Punch - End of the Night dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Punch - End of the Night

Neol bomyeon nawa dalla

Ireohge nan ne saenggakppuninde

Neol saranghaessdeon mankeum

Apaya haneun geolkka

Nan i bamui kkeuteul japgo jam mot deune

Chagawossdeon sigani da jinagamyeon

Ttaseuhan jeo haessaldeuri

Nal bichwo julkka

Gyeolguk urin kkeutnan saira hajiman

Doraol geosman gatasseo

Neol bomyeon nawa dalla

Wae naman tto ne saenggakppuninde

Kkeuti boiji anhdeon

Seulpeumi jajadeulmyeon

Nan i bamui kkeuteul japgo jami deune

Nega nal tteonago huhoehan najanha

Jigeum neon amureohji anheulkka

Geu chagaun barami bureooneun ge

Nan museowo

Dasi aneul su issdamyeon nan da hal tende

Neo eopsneun bam apeuge jiwogajiman

Nae mameun neol geuriwohae

Neol bomyeon nawa dalla

Nuga geurae neon nawa gatdago

Kkeuti boiji anhdeon

Seulpeumi jajadeulmyeon

Nan i bamui kkeuteul japgo jam mot deune

I'll always be with you all night

Hamkke haessdeon chueokppunijiman

Nan ije neoreul modu jiullae

Nae mami neomu apaseo

Neol bomyeon nawa dalla

Ajikdo nan neol saranghana bwa

Geurae neorado jeongmal

Haengbokhamyeon johgesseo

Nan i bamui kkeuteul japgo jam mot deune

Jjaekkak jjaekkak chochim sori

Siganeun tto heureuneunde

Neon eodie issni