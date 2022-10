Lirik Lagu Punch feat. Chanyeol EXO – Go Away Go Away dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Punch feat. Chanyeol EXO – Go Away Go Away

Don't go away go away

Biga naerineun naren geudae

Amu mareopsi nae gyeoteseo anajwo don't cry

Kkumeseo boatdeon mannatdeon hwansang soge

Modeun sungan soge yeongwonhi isseuni

Nae gyeote hangsang isseojwo

Samage pieonaneun kkotcheoreom geurae nan

Baramedo heundeulliji ana don't wanna cry

Oneulbamdo I don't lie

Ne gyeoteseo I can try

Gyejeoreul jina siganeul jina ireoke binna

Insaengeun jjalba

Neon naege jeonjaeng sogui dan hanaui pinancheo

Taeyangui tteugeoumeul sikyeojudeon namucheoreom nal swige haetji

Don't go away go away

Naui i kkumsogeseo ijen

Buranhan miraedo deo isang eopdorok don't cry

Binnadeon du nune gaseume nal saegyeojwo

Geu eotteon seulpeumdo apeumdo eopdorok ijen

Meokgureumi mollyeowado

Geudaeramyeon nan gwaenchana

It's alright

Honjaseoneun duryeowo

I bameun tto oerowo

Oeroume goerowo

You are not alone

You are not alone

Eonjerado neoui gyeote naega isseulge

Sumeul swil ttae mada neoui dwie isseojul geoya

Neol jikyeojul geoya

Don't go away go away

Biganaerineun naren geudae

Amu mal eopsi nae gyeoteseo anajwo don't cry

Baramcheoreom

Rairaira

Tteonaji marajwo

Padocheoreom

Rairaira

Wajwo