Lirik Lagu River – JKT48 dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu River - JKT48

Majulah ke depan (got it!)

Janganlah berhenti (got it!)

Tujuan tempat matahari terbit

Ayo, langkah di jalan harapan

Penghalang adalah river, river, river

Dan yang membentang river

Takdirnya river, river, river

Akan diuji river

Buanglah keraguanmu

Tunjukkan nyalimu

Jangan ragu

S'karang juga

Satu langkah maju

Believe yourself

Ayo, maju

Majulah ke depan

Sebrangi sungai, ho, ho, ho, ho

Mimpi itu selalu

Terlihatnya jauh

Dan jaraknya terasa tidak tercapai

Batu di bawah kaki

Ayo, ambillah satu

Jadilah nekat dan coba lemparkan

Tepat di depan matamu

Ada sungai mengalir

Luas sebuah sungai yang besar

Walaupun gelap dan dalam

Walaupun arusnya deras