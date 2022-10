Lirik Lagu Jangan Lupakan – Nidji dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Jangan Lupakan – Nidji

Ku berjalan terus tanpa henti

Dan dia pun kini telah pergi

Ku berdoa di tengah indah dunia

Ku berdoa untuk dia yang kurindukan

Memohon untuk tetap tinggal

Dan jangan engkau pergi lagi

Berselimut di tengah dingin dunia

Berselimut dengan dia yang kurindukan

Would it be nice to hold you

Would it be nice to take you home

Would it be nice to kiss you

Memohon untuk tetap tinggal

Dan jangan engkau pergi lagi

Bernyanyilah na na na na na

Bernyanyilah untuk dia yang kurindukan

Would it be nice to hold you

Would it be nice to take you home

Would it be nice to kiss you

Jangan pernah lupakan aku

Jangan hilangkan diriku

Jangan pernah lupakan aku

Jangan hilangkan diriku

Jangan pernah lupakan aku

Jangan pergi dari aku

Credit

Artis: Nidji

Songwriter: Andi Ariel Harsya, Giring Ganesha Djumaryo, Mochamad Adri Prakarsa, Mochamad Andro Regantoro, Muhammad Ramadhista Akbar, Randy Danistha

Album: Top Up

Dirilis: 2007

Genre: Alternative/Indie, Pop, Indonesian Indie, Indonesian Pop

Fakta di Balik Lirik Lagu Jangan Lupakan

Album kedua Nidji, Top Up, diakui Giring terinspirasi dari pengalaman pribadinya.