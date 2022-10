Lirik Lagu Forever – aespa dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Forever – aespa

Dalmeun deutan moseubeuro naege

Niga odeon nareul gieokago isseo

Geunareun hayan nuni sori eopshi

Naeryeoon nal

Cheonnune neol saranghage dwaetgo

Yeongweonhal kkeoraneun geol algo isseosseo

Geureoke urin seoro arabogo

Jeomjeom gakkaweojeo

Ajigeun jogeum nasseoljiman

Geu mirael nan bol suga isseo

Naboda deo nareul jal aneun geon

Ni beoreutcheoreom dwel kkeoran geol

Forever forever

Yeppeun geonman jugo shipeo

Forever forever

Gadeuk chaeun maeumeul nege

Yeongweonhi haengbokage

Saranghamyeo sal su itge

Neul ni yeope nan seo isseulkke

Neul jigeumcheoreom

Oh oh oh

Woo oh baby

My baby yeah

Yeah yeah

I yeohaengeun himdeulgo weroul ttaedo

Ittaneun geol algo isseo

Geureol ttaen nae eokkael naeeojulkke

Nan neoye pyeoni dwego shipeo

Forever forever

Malgeun neoye yeonghonmankeum

Forever forever

Ilchi anke jikyeo julkke

Yeongweonhi haengbokage

Noeuri areumdaul ttaekkaji

Neul ni yeope nan georeogalkke

Sesang modeun geoseul da jundaedo

Bakkul su eopseo neowaye dan harudo

Ne gyeoteseo dalmaganeun nareul

Gippeun maeumeuro deo majuhallae (Oh)

Forever forever

Yeppeun geonman jugo shipeo

Forever forever

Gadeuk chaeun maeumeul nege

Yeongweonhi haengbokage

Saranghamyeo sal su itge

Neul ni yeope nan seo isseulkke

Neul jigeumcheoreom

Forever forever

Credit

Artis: aespa

Album: Forever

Rilis: 2021

Genre: Ballad

Penulis lagu: Yoo Young Jin

Fakta di Balik Lagu Forever – aespa

“Forever” merupakan lagu yang direkam oleh aespa dan dirilis sebagai single kedua digital mereka oleh SM Entertainment pada 5 Februari 2021 bersamaan dengan video musiknya.