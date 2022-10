Lirik Lagu Punch feat. Chen EXO – Everytime dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Punch feat. Chen EXO – Everytime

Oh every time I see you

Geudae nuneul bol ttaemyeon

Jakku gaseumi tto seolleyeowa

Nae unmyeongijyo

Sesang kkeuchirado

Jigyeojugo shipeun dan han saram

Baby oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Baby oh oh oh oh

Oh every time I see you

Geudae nuneul bol ttaemyeon

Jakku gaseumi tto seolleyeowa

Nae unmyeongijyo

Sesang kkeuchirado

Jigyeojugo shipeun dan han saram

Geudae nareul barabol ttae

Nareul bomyeo miso jil ttae

Nan shimjangi meomchul geot gatayo nan

Geudaen eotteongayo

Nan jeongmal gamdanghagi himdeungeol

Onjongil geudae saenggakhae

Jogeum meolli uri dorawatjiman

Jigeumirado nan gwaenchana

Oh every time I see you

Geudae nuneul bol ttaemyeon

Jakku gaseumi tto seolleyeowa

Nae unmyeongijyo

Sesang kkeuchirado

Jigyeojugo shipeun dan han saram

Nal tteonaji marayo

Gakkeumeun al su eopneun miraera haedo

Nal mitgo gidaryeojullaeyo

Wo namane geudaeyeo

Naegen jeonburaneun mal

Gobaekhan jeogi isseotnayo

Nae unmyeongijyo

Sesang kkeuchirado

Jigyeojugo shipeun neo

Baby oh oh oh oh

Saranghallaeyo

Oh oh oh oh

Ni nunbitgwa ni misowa

Geu hyanggikkajido

Baby oh oh oh oh

Gieokhaejwoyo

Oh oh oh oh

Eonjena uri hamkke isseumeul

I love you

Kredit

Penyanyi: Punch feat. Chen EXO

Tahun rilis: 2016

Album: Descendants Of The Sun Special Vol. 1 (Original Television Soundtrack)

Label: Music&NEW

Lagu Everytime yang dinyanyikan Punch dan Chen EXO merupakan lagu tema atau ost untuk drama terkenal Descendant of The Sun.

Drama ini sendiri merupakan drama legendaris dengan rating penonton mencapai 41,6 persen di Korea Selatan. Angka itu terbilang fantastis untuk sebuah drama.