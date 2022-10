Lirik Lagu Fine – Taeyeon SNSD dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Fine – Taeyeon SNSD

jjijeojin jongitjogage

damanaen naye jinshime

seonmyeonghaejyeo somethin' bout you

Yeah nareul manhi dalmeun deut dareun

neon hokshi nawa gateulkka jigeum

gwaenhan gidaereul hae

haru han dal il nyeonjeum doemyeon

seoro dareun ilsangeul saraga

naneun aniya

swibji aneul geot gata

yeojeonhagedo neon nae haruharureul chaeugo

ajigeun aniya

babocheoreom doenoeneun na

ipgae maemdoneun mareul samkil su eopseo

It's not fine

Ah ah ah ah it's not fine

meoril jikkeun mukkeun chae

eojireoun bangeul jeongnihae

chatgo isseo somethin' new

gakkeum ireoke gamdanghal su eopneun

mworado haeya hal geotman gateun gibune

gwaeni umjigigon hae

haru han dal il nyeon geujjeumimyeon

useumyeo chueokhal geora haetjiman

naneun aniya

swibji aneul geot gata

yeojeonhagedo neon nae haruharureul chaeugo

ajigeun aniya

babocheoreom doenoeneun na

ipgae maemdoneun mareul samkil su eopseo

It's not fine

Ah ah ah ah it's not fine

uimi eopneun nongdam jugobadneun daehwa

saramdeul teume nan amureochi ana boyeo

mudin cheok useumeul jieo boimyeo

neoran geuneureul aesseo oemyeonhaebojiman