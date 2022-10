Lirik Lagu All Night – ASTRO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu All Night - ASTRO

Wae tto chyeodabwa Cellular phone

Gyeolko singyeong an sseuneun cheok

Ireon na cham useuwo

Neoui jeonhwal gidarineun bam

Hankkeot gipeojin sigani

Amu uimi eopsi Don't sleep

Oh sel su eopsi niga areundaeneun geoya

Jeonhaji moshan yaegi bamsae deullyeojul teni

Nulleo bwa jigeum Sending

I can't wait I can't wait

I can't wait

Ni moksorin ganjilganjil ganjil hage

Deullyeo mami pogeunpogeun pogeunhage

Nun gameumyeon geuryeojineun

Ni moseubi joha jigeum

Jollin deusi nareunnareun nareunhage

Seumyeo saljjak yareusyareut yareushage

Geujeo bamsae deutgo sipeun geoseun

Ni moksorippunigeodeun

Dotong moreugesseo naega majneunji

Soljikhi naneun gwansimi eopseorago

Haessdeon geosdeureun da geojisiya mwogin

Neol chajgo issneun geoji seupgwancheoreom

Nae soni gieokhae neoui jeonhwabeonho

Bamsae jeonhwahaja hannal gominhada

Bujireonhaji moshan nal

Jom ireonarago

Jeonhwahaejun neora majimoshae

Tonghwahada naega

Live it up live it up

Beolsseo Time to pick it up

Pick it up woo

Uri ppaego ireonaneun siganiya

Dasi hanbeon Good morning

Amudo moreul yaegi negeman hae jul teni

Deo neujgi jeone Sending

I can't wait I can't wait

I can't wait

Ni moksorin ganjilganjil ganjil hage

Deullyeo mami pogeunpogeun pogeunhage

Nun gameumyeon geuryeojineun

Ni moseubi joha jigeum

Jollin deusi nareunnareun nareunhage

Seumyeo saljjak yareusyareut yareushage

Geujeo bamsae deutgo sipeun geoseun

Ni moksorippunigeodeun

Sigan nal ttae jeonhwahae

Eodi gal ttae jeonhwahae

Jagi jeone jeonhwahae ireonaseo jeonhwahae

Nae tonghwa girok bomyeon neoro kkwak

Chaissjiman geuraedo

Ni moksori deutgo yaegihago sipeosseo

Oneureun museun il isseosseo

Geuraeseo eotteohge haesseosseo

Geuraeseo geureohge haesseosseo

Geu sungan mari kkeunhgideoni

Eoneusae goun sumsori

Soksagideut jami deuneun neo

Such a good night

Nae on mami dugeundugeun dugeun hage

Hae nohgo neon saegeunsaegeun saegeun hage

Budeureoi goun kkumeul

Bam haneure chaeuna bwa

Neoreul ttara adeugadeuk adeukhage

Saebyeok byeori sogeunsogeun sogeun dael ttae

Jami deul ttae deutgo sipeun geosdo

Ni sumsorippunigeodeun

One last time

Eoseo naege jeonhwahae

Bamsaedorok Calling with you

Oh all night

Oh all night calling you

Let's call in let's call in

Let's call in let's call in

Geujeo bamsae deutgo sipeun geoseun

Ni moksorippunigeodeun

Credit

Artis: ASTRO

Album: All Light

Rilis: 2019

Genre: K-Pop

Penulis lagu: Jo Yun Kyeong, Jin Jin, Rocky

Fakta di Balik Lagu All Night – ASTRO

Lagu ini merupakan lagu utama dari album studio pertama ASTRO yang berjudul “All Light” dan dirilis pada 16 Januari 2019 bersamaan dengan video musiknya. Lagu ini ditulis oleh Jo Yun Kyeong bersama dengan dua anggota ASTRO, Jin Jin dan Rocky yang menulis lirik bagian rap.