Lirik Lagu Baby Don’t Cry – EXO dan Fakta di Baliknya

Lirik Lagu Baby Don’t Cry – EXO

Deoneun mangseoriji ma jebal

Nae shimjangeul geodueo ga

Geurae nalkaroulsurok joa

Dalppitjochado nuneul gameun bam

Na anin dareun namjayeottamyeon

Higeuk ane han gujeorieotteoramyeon

Neoye geu saranggwa

Bakkun sangcheo modu taeweo beoryeo

Baby don't cry tonight

Eodumi geochigo namyeon

Baby don't cry tonight

Eopseotteon iri dwel kkeoya

Mulgeopumi dweneun geoseun niga aniya

Kkeunnae mollaya haetteon

So baby don't cry cry

Nae sarangi neol jikil teni

Ojik seororeul hyanghae inneun

Unmyeongeul jugo bada

Eotgallil subakke eomneun geumankeum deo

Saranghaesseumeul nan ara

When you smile, sun shines

Eoneoran teuren chae mot dameul challan

On mame padocheo

Buseojeo naerijana oh

Baby don't cry tonight (ooh)

Pokpungi morachineun bam

(Haneuri muneojil tteut)

Baby don't cry tonight

Jogeumeun eoullijana

Nunmulboda challanhi binnaneun I sungan

Neoreul bonaeya haetteon (yeah)

So baby don't cry cry (don't cry cry)

Nae sarangi gieokdwel teni

Eodukeomkeomhan gotonge geuneul wi

Ibyeore munteoge naega muchamhi

Neomeojeodo geumajeodo

Neol wihaeseoramyeon gamdanghal teni

Uh daeshin nareul julkke

Birok nal moreuneun neoyege

Don't cry tteugeoun nunmulbodan

Chadichan useumeul boyeo jweo baby

Say no more (baby) no more (don't cry)

Jebal mangseorijineun mara jweo

Mulgeopumi doel geu challa

Say no more (baby) no more (don't cry)

Nunbushin sarameuro nameul su itge

Charari geu kallo nal taeweo jweo